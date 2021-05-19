Николай Наумов: Я всегда скептически относился к Николичу, так и продолжаю относиться

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов оценил работу наставника красно-зеленых Марко Николича в сезоне РПЛ-2020/21.
— Я всегда скептически относился к Николичу, так и продолжаю относиться. Но думаю, будет правильным, если «Локомотив» даст ему возможность еще поработать. О Николиче очень неоднозначное мнение. С одной стороны, впечатляющая серия из побед, выигранный Кубок, бронза чемпионата. С другой стороны, провальные матчи с «Динамо», «Краснодаром», «Зенитом», — цитирует Наумова «РИА Новости».
Железнодорожники по итогам сезона стали обладателями бронзовых медалей и обладателями Кубка России.
Команда Николича примет участие в Лиге конференций УЕФА.
источник: «РИА Новости»