Нигматуллин – о переезде «Локомотива в «Лужники»: Похоже на информационный вброс против руководства

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на информацию о переезде московского «Локомотива» в «Лужники».

— Я, болельщики «Локомотива», да и все те, кто приближен к футболу, не остались равнодушными, потому что многое в последнее время звучало довольно странно: даже Сергей Собянин был в шоке. Не знаю, насколько это правда, больше похоже на информационный вброс против руководства. Дыма без огня не бывает: мне сложно сказать, с чем это связано, возможно, с каким-то жирным коммерческим проектом, который решили воплотить на месте стадиона «Локо». Конечно, это вызывает возмущение, — цитирует Нигматуллина «Матч ТВ».

Красно-зеленые заняли третье место в завершившемся чемпионате РПЛ и в следующем сезоне примут участие в Лиге конференций УЕФА.