Агент нападающего Тюкавина уверен, что игрок останется в «Динамо»

Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина рассказал, что общается с руководством бело-голубых по поводу продления контракта форварда.

«Думаю, на 99% Тюкавин останется в «Динамо» после завершения действующего контракта, а про остальные нюансы пока говорить не хочется: подписи еще нет», — приводит Sport24 слова агента футболиста.

Отметим, что Тюкавин является воспитанником «Динамо».

Добавим, что в минувшем сезоне 18-летний нападающий провел 15 матчей, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.