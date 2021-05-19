«Аталанта» и «Ювентус» назвали стартовые составы на финал Кубка Италии, Миранчук остался в запасе

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук начнет финальную встречу Кубка Италии против туринского «Ювентуса» встречу на скамейке запасных.
«Аталанта»: Голлини, Толои, Ромеро, Паломино, Хатебур, де Рон, Фройлер, Гозенс, Пессина, Малиновский, Сапата.
«Ювентус»: Буффон, Куадрадо, де Лигт, Кьеллини, Данило, Маккенни, Бентанкур, Рабьо, Кьеза, Кулушевски, Роналду.
Напомним, на игре сможет присутствовать ограниченное количество болельщиков.
Начало решающего поединка в 22:00 по московскому времени.