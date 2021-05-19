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19 мая 21:11
автор: Александр Шульгин

«Аталанта» и «Ювентус» назвали стартовые составы на финал Кубка Италии, Миранчук остался в запасе

Матч пройдет в Реджо-нель-Эмилии.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук начнет финальную встречу Кубка Италии против туринского «Ювентуса» встречу на скамейке запасных.

«Аталанта»: Голлини, Толои, Ромеро, Паломино, Хатебур, де Рон, Фройлер, Гозенс, Пессина, Малиновский, Сапата.

«Ювентус»: Буффон, Куадрадо, де Лигт, Кьеллини, Данило, Маккенни, Бентанкур, Рабьо, Кьеза, Кулушевски, Роналду.

Напомним, на игре сможет присутствовать ограниченное количество болельщиков.

Начало решающего поединка в 22:00 по московскому времени.

источник: ФК «Аталанта»
источник: ФК «Ювентус»
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