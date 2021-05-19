Лев – о вызове Фолланда в сборную Германии: Мы видели его сезон во Франции

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев объяснил вызов в «бундестим» 28-летнего футболиста Кевина Фолланда.

— Мы решили взять Кевина Фолланда с собой на Евро. Он давно не играл за сборную. Мы видели его сезон во Франции, в Монако. Он забил 16 голов. Очень хорошо выглядит физически, что будет преимуществом с его телосложением, его настойчивостью и целеустремленностью, — передает слова Лева France Football.

В главной команде страны Фолланд провел десять матчей и забил два гола.