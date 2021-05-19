«Эвертон» обыграл «Вулверхэмптон» и догнал «Тоттенхэм» в турнирной таблице

Ливерпульский «Эвертон» на своем поле нанес поражение «Вулверхэмптону» со счетом 1:0.

Единственный мяч в начале второго тайма забил Ришарлисон.

В то же время «Тоттенхэм» на своем поле уступил «Астон Вилле». «Шпоры» забили быстрый гол, однако уже в первом тайме пропустили два в ответ.

Таким образом, «Эвертон» и «Тоттенхэм» перед заключительным туром набрали одинаковое количество очков - по 59 в борьбе за шестую строчку.

Еще в одной встрече «Ньюкасл» оказался сильнее «Шеффилд Юнайтед».