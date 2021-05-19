«Эвертон» обыграл «Вулверхэмптон» и догнал «Тоттенхэм» в турнирной таблице

Ливерпульский «Эвертон» на своем поле нанес поражение «Вулверхэмптону» со счетом 1:0.
Единственный мяч в начале второго тайма забил Ришарлисон.
В то же время «Тоттенхэм» на своем поле уступил «Астон Вилле». «Шпоры» забили быстрый гол, однако уже в первом тайме пропустили два в ответ.
Таким образом, «Эвертон» и «Тоттенхэм» перед заключительным туром набрали одинаковое количество очков - по 59 в борьбе за шестую строчку.
Еще в одной встрече «Ньюкасл» оказался сильнее «Шеффилд Юнайтед».
В эти минуты продолжается поединок между «Кристал Пэлас» и «Арсенал».
Чемпионат Англии (АПЛ)
37-й тур
«Эвертон» (Ливерпуль) - «Вулверхэмптон» – 1:0 (0:0)
Голы: Ришарлисон, 48
Предупреждения: Семеду, 82 («Вулверхэмптон»)
Чемпионат Англии (АПЛ)
37-й тур
«Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) - «Астон Вилла» (Бирмингем) – 1:2 (1:2)
Голы: Бергвейн, 8 – Регилон, 50 (автогол); Уоткинс, 39
Предупреждения: Хейбьерг, 42 («Тоттенхэм»)
Чемпионат Англии (АПЛ)
37-й тур
«Ньюкасл Юнайтед» - «Шеффилд Юнайтед» – 1:0 (1:0)
Голы: Уиллок, 45
Предупреждения: Норвуд, 24; Стивенс, 31 (оба – «Шеффилд»)