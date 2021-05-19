Андрей Талалаев: Самая главная проблема сезона — нет стабильности

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев подвел итоги выступления своей команды в завершившемся сезоне РПЛ-2020/21.

— Одним словом сложно описать сезон, ребята отработали хорошо. Что касается результатов, то четверка с минусом или тройка с плюсом.

Нам есть чем гордиться, было несколько хороших матчей, но самая главная проблема сезона — нет стабильности, — передает слова Талалаева телеканал «Матч ТВ».

«Ахмат» занял 11-е место в чемпионате России, набрав 40 очков.