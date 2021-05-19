Макрон: Дешам принял правильное решение, вернув Бензема в сборную

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал возвращение форварда мадридского «Реала» Карима Бензема в национальную команду Франции.
«Я полностью доверяю Дидье Дешаму. Мою работу нельзя сравнивать с его. Думаю, он принял правильное решение.
Франция собрала лучший возможный состав. Важно, чтобы между игроками были хорошие отношения», — приводит слова Макрона L’Equipe.
Напомним, Бензема не принимал участия в матчах за сборную с 2015 года из-за скандала с шантажом своего бывшего партнера по команде Матье Вальбуэна.
источник: L'Equipe