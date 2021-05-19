«Арсенал» на выезде обыграл «Кристал Пэлас»

В матче 37-го тура АПЛ «Арсенал» в гостях переиграл «Кристал Пэлас» со счетом 3:1.

На 35-й минуте Николя Пепе вывел «канониров» вперед.

Хозяева отыгрались благодаря усилиям бельгийца Кристиана Бентеке, сравнявшего результат на 62-й минуте.

Когда казалось, что ничья в этой игре неизбежна, Эмил Смит-Роу на первой добавленной минуте вывел гостей вперед. После просмотра момента главный арбитр встречи засчитал мяч. Еще через четыре минуты Пепе оформил дубль.

Таким образом, «Арсенал» набрал 58 очков и за тур до конца чемпионата поднялся на девятое место, продолжая борьбу за попадание в еврокубки.