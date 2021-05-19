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«Арсенал» на выезде обыграл «Кристал Пэлас»
19 мая 23:02
автор: Александр Шульгин

«Арсенал» на выезде обыграл «Кристал Пэлас»

Победный мяч был забит в компенсированное время.

В матче 37-го тура АПЛ «Арсенал» в гостях переиграл «Кристал Пэлас» со счетом 3:1.

На 35-й минуте Николя Пепе вывел «канониров» вперед.

Хозяева отыгрались благодаря усилиям бельгийца Кристиана Бентеке, сравнявшего результат на 62-й минуте.

Когда казалось, что ничья в этой игре неизбежна, Эмил Смит-Роу на первой добавленной минуте вывел гостей вперед. После просмотра момента главный арбитр встречи засчитал мяч. Еще через четыре минуты Пепе оформил дубль.

Таким образом, «Арсенал» набрал 58 очков и за тур до конца чемпионата поднялся на девятое место, продолжая борьбу за попадание в еврокубки.

«Кристал Пэлас» остался на 13-м месте.

Чемпионат Англии (АПЛ)

37-й тур

«Кристал Пэлас» (Лондон) - «Арсенал» (Лондон) – 1:3 (1:1)

Голы: Бентеке, 62 – Пепе, 35, 90; Смит-Роу, 90

Предупреждения: Шлупп, 5; Бентеке, 37 – Эль-Ненни, 37

источник: «Советский спорт»
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