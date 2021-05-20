«Вест Хэм» на выезде одержал волевую победу над «Вест Бромвичем»

В рамках 37-го тура АПЛ «Вест Хэм» в гостевом матче добился победы со счетом 3:1 над «Вест Бромвичем».
Счет в матче открыл Матеус Перейра, выведя вперед хозяев на 27-й минуте матча.
Далее забивали только «молотобойцы»; голами отметились Томаш Соучек (45+1), Ангело Огбонна (82-я) и Микаил Антонио (88-я).
«Вест Бромвич» с 26 очками занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ и покинет лигу по итогам сезона. «Вест Хэм» идет шестым, набрав 62 очка.
В заключительном туре чемпионата Англии состоятся матчи «Лидс» – «Вест Бромвич» и «Вест Хэм» – «Саутгемптон».