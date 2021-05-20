Пирло – после победы в Кубке Италии: Это была замечательная игра двух отличных команд

Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло поделился эмоциями от прошедшего матча.

— Это была замечательная игра двух отличных команд, которые боролись от начала до конца. Этот матч был достоин финала, мы играли для замечательных болельщиков, поэтому мы счастливы, что смогли устроить им отличный вечер.

Мы хотели победить, вернуть себе этот трофей, несмотря на то, что наш сезон нельзя назвать положительным, — приводит слова Пирло Football Italia.

«Старая синьора» одержала 14-ю победу в Кубке страны, что является лучшим показателем среди итальянских команд.