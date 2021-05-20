ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Италия - Серия А 03:00 Олимпия Милан 0 Доломити Энерг 0
Италия - Серия А 03:00 Умана Рейер 0 Динамо Сассари 0
Болгария - Первая лига 17:30 Царско Село 0 Черно море 0 П1 5.90 Х 3.90 П2 1.54
Италия - Серия B 19:30 Лечче 0 Венеция 0 П1 2.18 Х 3.30 П2 3.50
Испания - Сегунда 20:00 Спортинг Хихон 0 Лас-Пальмас 0 П1 1.72 Х 3.30 П2 6.00
Испания - Сегунда 20:00 Малага 0 Жирона 0 П1 3.60 Х 3.20 П2 2.20
Болгария - Первая лига 20:00 Левски 0 Ботев П 0 П1 1.62 Х 3.50 П2 5.80
Италия - Серия B 21:45 Монца 0 Читтаделла 0 П1 1.90 Х 3.30 П2 4.60
Испания - Сегунда 22:30 Райо Вальекано 0 Овьедо 0 П1 1.57 Х 3.80 П2 6.80
Испания - Сегунда 22:30 Сарагоса 0 Кастельон 0 П1 1.79 Х 3.50 П2 5.00
20 мая 01:35
автор: Артем Спиридонов

Пирло – после победы в Кубке Италии: Это была замечательная игра двух отличных команд

В финальном поединке за Кубок Италии «Ювентус» со счетом 2:1 обыграл «Аталанту».

Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло поделился эмоциями от прошедшего матча.

— Это была замечательная игра двух отличных команд, которые боролись от начала до конца. Этот матч был достоин финала, мы играли для замечательных болельщиков, поэтому мы счастливы, что смогли устроить им отличный вечер.

Мы хотели победить, вернуть себе этот трофей, несмотря на то, что наш сезон нельзя назвать положительным, — приводит слова Пирло Football Italia.

«Старая синьора» одержала 14-ю победу в Кубке страны, что является лучшим показателем среди итальянских команд.

источник: Football Italia
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Павел Дуров снова раскритиковал политику Apple и превращает пользователей в "цифровых рабов""Ак Барс" подписал экс-нападающего "Бостона"Два игрока "Локомотива" попали в состав сборной Польши на чемпионат ЕвропыТошич: Надеюсь, ЦСКА знает, что делает, отпуская ОличаЧтобы описать Роднину, Тарасова выбрала слово из 4-х букв"Обожаю голое тело": ведущая "Матч ТВ" показала откровенное видео
«Чувство, будто тебя выселяют из родного дома». Сенников — о событиях в «Локомотиве»
Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников признался «Плеймейкеру», что с тревогой воспринимает сообщения о возможном будущем «РЖД Арены».
Этот поезд в огне. Фанаты «Локомотива» напряглись после новостей о переезде клуба из Черкизова в Лужники
По данным источников, речь идет о предстоящей аренде железнодорожниками легендарного спорткомплекса на 49 лет.
Самый веселый хоккей будет здесь. Расклад на первый раунд Кубка Стэнли в дивизионе Мэттьюза-Макдэвида
«Плеймейкер» представляет соперников по первому раунду плей-офф НХЛ в Северном дивизионе, где из-за пандемии регулярный чемпионат затянулся.
Алиссон в Стране чудес. Символическая сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей неделе в Топ-5 европейских лиг.
«Слуцкий лучше Семака, «Спартак» — сборище симулянтов, договорняки с «Сочи» — это тупо». Откровения Дзюбы
Чемпион и лучший бомбардир РПЛ-2020/21 Артем Дзюба дал интервью для YouTube-канала «Грустная передача о футболе». Самое интересное – в подборке «Плеймейкера».
«Планка годноты задрана до небес». Клип на 50-летие Слуцкого с Шатовым-Губиным и Зуевым-Андерсом разорвал соцсети
Пресс-служба казанского «Рубина» порадовала очередным классным видеоклипом, в котором футболисты команды поздравили своего главного тренера Леонида Слуцкого с юбилеем.
Чугунная бутса-2020/21: «Ахмат» и Швеца так никто и не догнал, а «Зенит» безнадежно отстал
«Плеймейкер» представляет майский рейтинг главных нарушителей Российской Премьер-Лиги - как среди игроков, так и среди команд - и называет лауреатов всего сезона-2020/21.
Орзул выиграла «Битву полов» у Нагучева, угадав напоследок 80 процентов исходов. Итоги 10-го раунда
Заключительный раунд "Битвы полов" завершился убедительной победой Марии Орзул над Романом Нагучевым (4:2). Общий счет противостояния - 7:3 в пользу телеведущей. Наши поздравления!
«Зенит», ковид, молодежь, судьи и европерспективы. Выводы по итогам российского футбольного сезона
Пять главных выводов из сезона РПЛ, который подошел к концу 16 мая 2021 года.
Чего ждать от самой русской пары. Расклад на первый раунд Кубка Стэнли в дивизионе Бобровского-Василевского
«Плеймейкер» представляет соперников по первому раунду плей-офф НХЛ в Центральном дивизионе.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика