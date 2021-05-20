Эллардайс покинет «Вест Бромвич» по окончании сезона-2020/21

Пресс-служба «Вест Бромвича» сообщила о том, что главный тренер Сэм Эллардайс покинет команду по окончании текущего сезона.

Отмечается, что данное решение было принято после поражения «дроздов» от «Вест Хэма» (1:3) в матче 37-го тура АПЛ.

Эллардайс возглавил клуб в декабре 2020 года. Под руководством 66-летнего специалиста команда отыграла 25 встреч, одержала четыре победы, семь раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

На данный момент «Вест Бромвич» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 26 очков. Коллектив покинет АПЛ по итогам текущего сезона.