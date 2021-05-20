Ковач - после поражения от «ПСЖ» в финале Кубка Франции: Игроки «Монако» могут гордиться собой

Главный тренер «Монако» Нико Ковач поделился эмоциями после поражения в финале Кубка Франции от «ПСЖ» (0:2).

«Это не лучший финал в моей жизни, но поражение - часть процесса. Я сказал игрокам, что они могут гордиться собой, так как они пробились в решающую стадию. Это особенный момент для клуба. Но нам нужно двигаться дальше, с пятницы мы должны думать о последнем матче сезона в чемпионате Франции», - приводит слова Ковача официальный сайт монегасков.

Напомним, что победу парижанам принесли голы в исполнении Мауро Икарди и Киллиана Мбаппе. «ПСЖ» завоевал 14-й Кубок Франции в своей истории.

Добавим, российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле весь матч, но результативными действиями не отметился.