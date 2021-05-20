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Испания - Сегунда 20:00 Спортинг Хихон 0 Лас-Пальмас 0 П1 1.65 Х 3.60 П2 6.10
Испания - Сегунда 20:00 Малага 0 Жирона 0 П1 4.40 Х 3.30 П2 1.93
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20 мая 08:52
автор: Владислав Корегин

Джан Пьеро Гасперини – о поражении от «Ювентуса»: «Аталанте» не повезло в ключевых моментах игры

Туринский клуб в 14-й раз в своей истории завоевал Кубок Италии.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение своей команды от «Ювентуса» (1:2) в финале Кубка Италии.

Отметим, что решающий гол встречи был забит на 73-й минуте. Автором победного мяча в составе туринцев стал фланговый полузащитник Федерико Кьеза.

– Это была тяжелая и напряженная игра с равными шансами на победу у обеих команд. Темп встречи был очень высоким. К сожалению, моей команде не повезло в ключевых моментах игры. Мы старались изо всех сил. После перерыва игра стала более сложной с тактической точки зрения. Кьеза стал автором отличного гола, – цитирует Гасперини RAI Sport.

После 37 туров серии А «Аталанта» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 78 очков. 23 мая клуб из Бергамо сыграет дома против «Милана».

источник: RAI
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