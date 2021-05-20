Джан Пьеро Гасперини – о поражении от «Ювентуса»: «Аталанте» не повезло в ключевых моментах игры

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение своей команды от «Ювентуса» (1:2) в финале Кубка Италии.

Отметим, что решающий гол встречи был забит на 73-й минуте. Автором победного мяча в составе туринцев стал фланговый полузащитник Федерико Кьеза.

– Это была тяжелая и напряженная игра с равными шансами на победу у обеих команд. Темп встречи был очень высоким. К сожалению, моей команде не повезло в ключевых моментах игры. Мы старались изо всех сил. После перерыва игра стала более сложной с тактической точки зрения. Кьеза стал автором отличного гола, – цитирует Гасперини RAI Sport.

После 37 туров серии А «Аталанта» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 78 очков. 23 мая клуб из Бергамо сыграет дома против «Милана».