Клопп - о матче с «Бернли»: Это был наш полуфинал, и мы его выиграли

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после победы в 37-м туре чемпионата Англии над «Бернли» (3:0).

«Это был наш полуфинал, и мы его выиграли. Мы обязано были это сделать. Команда улучшила свои позиции в борьбе за Лигу чемпионов, но еще ничего не решено. Мы заслужили это, потому что отлично выступили против «Бернли». Теперь нас ждет финал с «Кристалл Пэлас»», - приводит слова специалиста Goal.

Напомним, что перед заключительным туром «мерсисайдцы» набрали 66 очков и поднялись на четвертую строчку, опередив «Лестер» по дополнительным показателям.

В последнем матче чемпионата «Ливерпуль» дома примет «Кристал Пэлас». Матч состоится 23 мая на стадионе «Энфилд Роуд». На встрече смогут присутствовать до 10 тысяч болельщиков.