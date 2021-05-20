Деян Ловрен: Я не жалею о том, что покинул состав «Ливерпуля»

Центральный защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал о том, что он не жалеет о своем уходе из «Ливерпуля» на фоне постоянных травм игроков обороны английского клуба в нынешнем сезоне.

Напомним, что 31-летний хорват покинул состав «мерсисайдцев» в августе 2020 года. Стоимость его трансфера в петербургскую команду составил 12 миллионов евро.

– Я ни о чем не жалею. Когда я принимал решение об уходе, я считал, что поступаю правильно. Это все равно, что сказать после розыгрыша лотереи: «Почему вы не выбрали правильные номера?». Никто не знает что произойдет в будущем. Это часть футбола. Я смог быстро справиться с данной ситуацией, поскольку был сфокусирован на выполнении целей на текущий сезон с «Зенитом», – цитирует Ловрена The Athletic.

В нынешнем сезоне хорватский игрок принял участие в 28 матчах, забил два гола и отдал один ассист. В составе «Ливерпуля» футболист выступал в период с 2014 по 2020 год, завоевав титул чемпиона Англии и также победив Лигу чемпионов.

«Зенит» в третий раз кряду стал чемпионом России.