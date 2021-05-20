Мбаппе - о победе «ПСЖ» в Кубке Франции: Мы работаем каждый день, чтобы получить такие эмоции

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал победу в финале Кубка Франции над «Монако» (2:0), в котором он отличился забитым голом.

«Мы должны насладиться титулом. Мы работаем каждый день, чтобы получать такие эмоции. Это заслуга всего коллектива нашей команды. Когда вы играете за «ПСЖ», один из лучших клубов в мире, самый большой клуб в стране, каждый титул имеет значение, чтобы войти в историю», - приводит слова Мбаппе Goal.

Отметим, что «ПСЖ» завоевал 14-й Кубок Франции в своей истории.

Добавим, российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле весь матч, но результативными действиями не отметился.