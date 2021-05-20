Микель Артета: «Арсенал» приложит все силы для того, чтобы попасть в еврокубки по итогам сезона

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил шансы своей команды на попадание в еврокубки по итогам нынешнего сезона

19 мая лондонский клуб одержал выездную победу над «Кристал Пэлас» (3:1) в матче 37-го тура чемпионата Англии и набрал 58 очков. В данный момент «канониры» занимают девятое место в турнирной таблице, отставая на одно очко от идущего седьмым «Тоттенхэма».

– Мы будем бороться до конца. Если бы в конце прошлого года мне сказали, что моя команда сможет квалифицироваться в еврокубковую зону, я бы не поверил. Однако, мы смогли показать хорошую игру в последние месяцы и заслужили возможность бороться за право играть в Европе, – цитирует Артету BBC.

Отметим, что случае, если «Арсенал» займет седьмое место в таблице АПЛ, команда попадет в плей-офф нового европейского турнира – Лиги конференций.