Облак заинтересован в переходе в один из клубов АПЛ

Голкипер «Атлетико» Ян Облак допустил вариант, при котором он продолжит свою карьеру в чемпионате Англии.

Ранее стало известно, что в услугах 28-летнего словенца заинтересован «Манчестер Юнайтед», рассматривающий игрока в качестве потенциальной замену Давиду Де Хеа.

– Мне нравится АПЛ – это очень сильный чемпионат. Да и новые вызовы мне по душе. Однако я в Мадриде уже семь лет и чувствую себя счастливым, – приводит слова Облака портал Goal.

Словенский вратарь выступает за «Атлетико» с лета 2014 года. В общей сложности он провел за «матрасников» 302 матча, пропустил 211 голов и 159 раз отстоял «на ноль». Его контракт рассчитан до 30 июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 90 миллионов евро.