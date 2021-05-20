«Ривер Плейт» обыграл «Санта-Фе», проведя весь матч с номинальным полузащитником в воротах

В матче пятого тура Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» переиграл «Санта-Фе» со счетом 2:1.

Примечательно, что место в воротах «миллионеров» занял полузащитник Энцо Перес. «Ривер Плейт» смог заявить на матч только 11 игроков, так как 25 футболистов, включая всех вратарей, заразились COVID-19. Клуб из Буэнос-Айреса обращался в КОНМЕБОЛ для того, чтобы дозаявить двух вратарей из молодежной команды, но получил отказ.

Отметим, что после этого матча «Ривер Плейт» смог выйти на первое место в группе D с девятью очками. «Санта-Фе» потерял шансы попасть в плей-офф Кубка Либертадорес, набрав лишь два очка.