Олег Иванов: Азмун – лучший игрок РПЛ в прошедшем сезоне

Атакующий полузащитник «Уфы» Олег Иванов считает форварда «Зенита» Сердара Азмуна лучшим игроком РПЛ в завершившемся сезоне.

Напомним, что 26-летний иранец принял участие в 24 матчах за петербургский клуб в чемпионате России, забив 19 голов и отдав шесть ассистов. Он занял второе место в списке лучших бомбардиров турнира, уступив своему партнеру по команде Артему Дзюбе, отличившемуся 20 забитыми мячами.

– Я выбирал между Азмуном и Нобоа, но все-таки отдам предпочтение иранскому форварду. Он стал чемпионом, забил 19 мячей. В Сердаре мне нравится не только постоянная нацеленность на ворота, но и разнообразие. Хорош как в подыгрыше, так и в завершении. Может и убежать от защитника, и головой воткнуть. Плюс скромный, никогда себя не выпячивает. Ни на поле, ни за его пределами, – цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

Азмун выступает за «Зенит» с февраля 2019 года. В общей сложности он отыграл за сине-бело-голубых 83 встречи, забил 52 гола и сделал 19 результативных передач. В составе клуба из Санкт-Петербурга он стал трехкратным чемпионом России.