Андрей Канчельскис: Головин не может в одиночку обыграть такую классную команду, как «ПСЖ»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис оценил игру атакующего полузащитника «Монако» Александра Головина в матче финала Кубка Франции против «Пари Сен-Жермен» (0:2).

Во вчерашней встрече российский игрок провел на поле все 90 минут, не отличившись результативными действиями.

– К нему какие претензии за результат? Он сделал все, что мог. Отдал пару хороших передач. Очень мало потерь у Головина. Была задача идти вперед – он так и делал. Головин один не может же обыграть такую классную команду, как «ПСЖ», – цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне на счету Головина 25 матчей, в которых он забил пять голов и отдал девять ассистов.

Перед заключительным туром в чемпионате Франции «Монако» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 77 очков в 37 встречах.