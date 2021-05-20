«Краснодар» принял решение не выкупать контракт Бабурина у «Ростова»

Российский вратарь Егор Бабурин возвращается в «Ростов» из «Краснодара», где находился в аренде. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, «быки» приняли решение не выкупать контракт голкипера у краснодарцев. Изначально клуб планировал приобрести Бабурина на постоянной основе, но так как команда не попала в еврокубки, руководство посчитало, что состав не потребует усилений на данной позиции.

Отметим, что в сезоне-2020/21 Бабурин сыграл за «Краснодар» всего два матча, пропустив три гола.