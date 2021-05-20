Мбаппе - о возвращении Бензема в сборную Франции: Я счастлив, хочу играть с великими футболистами

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе выразил мнение о возвращении в сборную Франции форварда «Реала» Карима Бензема для участия в чемпионате Европы-2020.

«Я счастлив. Мне всегда хочется играть с великими футболистами. В мире не так много игроков лучше, чем Бензема. У него есть опыт, но прежде всего у него есть талант. Сыграться с классными футболистами легко. Я уверен, что он очень быстро адаптируется», - приводит слова Мбаппе L»Equipe.

Напомним, что сборная Франции на первенстве Европы сыграет в группе F с национальными командами Германии, Венгрии и Португалии.

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.