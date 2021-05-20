Андрей Канчельскис: Миранчуку необходимо перестроиться, серия А и РПЛ – это небо и земля

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис выразил мнение, что атакующему полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку нужно больше времени для того, чтобы адаптироваться в чемпионате Италии.

– Вы сами понимаете, что итальянский чемпионат и российский – это небо и земля. Другие скорости, футбол, накал борьбы. Все другое. Менталитет, уровень жизни – все иначе. Надо перестраиваться. Сейчас главное, что Миранчук проведет полноценные тренировочные сборы с командой. И тогда у него может появиться шанс, который он должен использовать, – приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 25-летний хавбек перешел в стан «бергамасков» в сентябре прошлого года из «Локомотива». Стоимость его трансфера составила 14,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне он забил семь голов и отдал два ассиста в 30 матчах. При этом игрок лишь шесть раз выходил в стартовом составе итальянской команды.