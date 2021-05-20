«Торпедо» продлило контракт с защитником Самсоновым

Пресс-служба московского «Торпедо» сообщила о продлении контракта с левым защитником команды Артемом Самсоновым.
Отмечается, что новое соглашение 32-летнего россиянина и столичного клуба рассчитано на два ближайших сезона.
Самсонов выступает за автозаводцев с лета 2018 года. В сезоне-2020/21 он отыграл 37 матчей, забил четыре гола и отдал два ассиста. Ранее футболист защищал цвета барнаульского и брянского «Динамо», «Сибири», дзержинского «Химика», павлодарского «Иртыша» и белгородского «Энергомаша».
источник: ФК «Торпедо»