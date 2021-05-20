Гендиректор «Нижнего Новгорода»: Кержаков – один из кандидатов на пост главного тренера нашего клуба

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов подтвердил появившуюся информацию о том, что бывший наставник «Томи» Александр Кержаков может стать главным тренером нижегородской команды.

Напомним, что 18 мая стало известно об уходе 38-летнего специалиста из томского клуба. Он руководил командой с сентября прошлого года.

– С главным тренером еще не определились. Кержаков – один из кандидатов. В ближайшее время планируем выбрать тренера, – цитирует Измайлова «Чемпионат».

По итогам прошедшего сезона «Нижний Новгород» вышел в РПЛ. Данное решение было принято после того, как «Оренбург» не смог получить лицензию РФС на участие в чемпионате России.

В завершившемся розыгрыше ФНЛ нижегородцы заняли третье место в турнирной таблице, набрав 88 очков в 42 турах.