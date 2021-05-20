«Спартак» автоматически выкупит контракт Мозеса

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин заявил, что хавбек Виктор Мозес, арендованный у лондонского «Челси», будет автоматически выкуплен.
«При финише в тройке контракт Мозеса автоматически выкупается. Эти условия были прописаны изначально», - приводит слова Кулемина Sport24.
Напомним, что «Спартак» в чемпионате России занял вторую позицию и в следующем сезоне примет участие в квалификации Лиги чемпионов.
Добавим, Мозес провел за красно-белых 20 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.
источник: Sport24.ru