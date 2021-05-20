Андрей Червиченко: Не знаю ни одну команду, которую судили бы хуже, чем «Ростов»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что российские арбитры существенным образом повлияли на результат «Ростова» в нынешнем сезоне чемпионата России.

– «Ростов» попал под двуличие наших судей. Не знаю ни одну команду, которую судили бы хуже, чем их. Даже команды, которые стоят навылет, судили лучше. Около 10-11 очков арбитры украли у команды. У «Ростова» с судьями вообще идет какой-то «Мортал Комбат». Даже там, где неважно, как закончится матч, например, с «Краснодаром» – умудрились прибить команду, – написал Червиченко в своей колонке для «Чемпионата».

Отметим, что по итогам прошедшего розыгрыша РПЛ донской клуб занял девятое место в турнирной таблице, набрав 43 очка. Отставание от еврокубковой зоны составило десять очков. Перед зимней паузой в чемпионате подопечные Валерия Карпина находились на пятой строчке.