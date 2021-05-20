Валерий Газзаев: Безусловно, прошедший сезон стал провальным для ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев подвел итоги сезона-2020/21 для армейской команды.

Напомним, что подопечные Ивицы Олича финишировали на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. От зоны еврокубков команда отстала на три очка.

– Ничего не происходит случайно. Все к этому шло. На протяжении последних четырех лет мы видели планомерное снижение результатов. Команда перестала брать трофеи, кроме одного-единственного Суперкубка, не попадала в Лигу чемпионов. И теперь сделан следующий шаг вниз. Безусловно, это провальный сезон. Руководители, тренерский штаб и игроки должны четко осознавать причины случившегося и правильно отреагировать, – цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Перед зимней паузой в чемпионате России столичный клуб располагался на второй строчке с 37 очками в 19 турах, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка. Однако затем армейцы одержали четыре победы, один раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений.