Источник: «Динамо» предложило 6,5 миллионов евро за защитника «Спортинга» Розье

Правый защитник лиссабонского «Спортинга» Валентен Розье, проведший сезон-2020/21 в аренде в «Бешикташе», может продолжить свою карьеру в чемпионате России.

Как сообщает RT, ссылаясь на SIC Notias, в услугах 24-летнего француза заинтересовано московское «Динамо». Отмечается, что руководство бело-голубых готово предложить за футболиста 6,5 миллионов евро.

По информации источника, игрок сообщил португальской команде о том, что он не собирается переходить в клуб РПЛ.

Розье перешел в «Спортинг» в июле 2019 года из «Дижона» за пять миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 37 матчах, забил три гола и отдал семь ассистов. Вместе со стамбульской командой футболист стал чемпионом Турции.