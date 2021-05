Джеррард введен в Зал славы английской премьер-лиги (видео)

Экс-полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард введен в Зал славы английской премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

Джеррард стал седьмым членом Зала славы. Ранее в него были включены англичане Алан Ширер и Фрэнк Лэмпард, французы Тьерри Анри и Эрик Кантона, ирландец Рой Кин и представитель Нидерландов Деннис Бергкамп.

