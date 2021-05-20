«ПСЖ» поборется с «Челси» за Пьянича

Центральный полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич все ближе к тому, чтобы сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

По информации Le 10 Sport, 31-летнего боснийца намерены подписать «Пари Сен-Жермен» и «Челси». Сам футболист готов покинуть каталонский клуб, поскольку он не является игроком основного состава при главном тренере «сине-гранатовых» Рональде Кумане в нынешнем сезоне – хавбек лишь 13 раз начинал матчи в старте.

Напомним, Пьянич присоединился к «Барселоне» в сентябре прошлого года – его трансфер из «Ювентуса» составил 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 29 матчах, не отличившись голевыми действиями. Контракт игрока рассчитан до лета 2024-го.