В «Крыльях Советов» намечается обновление руководящего состава

«Крылья Советов» намерены полностью сменить руководящий состав клуба. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, в ближайшее время из «Крыльев» могут уйти председатель совета директоров клуба Сергей Аракелов, генеральный директор Евгений Калакуцкий и его заместитель по спортивной работе Дмитрий Галямин.

Напомним, самарская команда выиграла первенство ФНЛ, добившись права вернуться в российскую премьер-лигу. «Крылья Советов» выступали в элитном дивизионе в сезоне-2019/20, заняв предпоследнее 15-е место.

Добавим, что в финале Кубка России самарцы уступили московскому «Локомотиву» (1:3).