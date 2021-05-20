Защитник «Манчестер Сити» Диаш признан лучшим футболистом года в Англии по версии журналистов

Центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш признан лучшим игроком года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов (FWA). Об этом сообщает сайт организации.

Отметим, что последний раз игрок обороны получал этот приз в 1989 году, тогда лучшим был признан Стив Никол из «Ливерпуля».

На второе место журналисты поставили нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, за ним идет полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне.

Напомним, португалец перешел в «Манчестер Сити» из «Бенфики» в сентября 2020 года. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Диаш провел 31 матч и забил один гол.