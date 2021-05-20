ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Болгария - Первая лига 17:30 Царско Село 0 Черно море 0 П1 4.70 Х 3.20 П2 1.81
Италия - Серия B 19:30 Лечче 0 Венеция 0 П1 2.18 Х 3.20 П2 3.60
Испания - Сегунда 20:00 Спортинг Хихон 0 Лас-Пальмас 0 П1 1.58 Х 3.60 П2 7.30
Испания - Сегунда 20:00 Малага 0 Жирона 0 П1 4.80 Х 3.40 П2 1.84
Болгария - Первая лига 20:00 Левски 0 Ботев П 0 П1 1.49 Х 4.00 П2 6.50
Италия - Серия B 21:45 Монца 0 Читтаделла 0 П1 1.76 Х 3.40 П2 5.40
Испания - Сегунда 22:30 Сарагоса 0 Кастельон 0 П1 1.93 Х 3.40 П2 4.30
Испания - Сегунда 22:30 Райо Вальекано 0 Овьедо 0 П1 1.51 Х 3.90 П2 7.80
20 мая 12:35
автор: Евгений Лиманский

Томас Цорн: Второе место – максимум, чего можно было ждать от «Спартака»

По итогам сезона в РПЛ красно-белые отобрались в квалификацию Лиги чемпионов.

Бывший гендиректор «Спартака» Томас Цорн, пригласивший в сезоне-2019/20 на должность главного тренера Доминико Тедеско, прокомментировал итоги сезона для московского клуба.

«Думаю, второе место – это максимум того, чего можно было ждать от команды. Учитывая все обстоятельства и вспоминая, как все произошло, считаю, это очень хороший результат. Я не работаю в клубе с лета прошлого года, но тем не менее рад, что «Спартак» добился такого результата. Рад в первую очередь за ребят, за команду. Ну и приятно, что я тогда принял верное решение, пригласив Доменико на тренерский пост», – приводит слова Цорна «Спорт-Экспресс».

Напомним, что бывший тренер «Шальке» Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года, подписав с красно-белыми контракт, рассчитанный до окончания сезона-2020/21. В первом сезоне под его руководством команда финишировала седьмой и не попала в еврокубки. В декабре 2020 года 35-летний немецкий специалист объявил о том, что не будет продлевать контракт с командой, мотивируя это трудностями в общении с семьей, прежде всего, из-за коронавирусных ограничений. В минувшем чемпионате красно-белые завоевали серебряные медали, опередив «Локомотив» в борьбе за второе место на одно очко.

источник: «Спорт-Экспресс»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Семь главных звёзд ЧМ-2021 по хоккеюУ нижегородского "Торпедо" появился фарм-клуб в ТулеСергей Бобровский номинирован на "Кинг Клэнси Трофи"Совесть потеряли! 30 самых откровенных микробикини звёздЧестная таблица РПЛ: если бы судьи не ошибались52-летняя модель снялась голой и повергла фанатов в шок
Легендарный канадский комментатор Горд Миллер — о ЧМ-2021: Для меня неприемлемо, когда хоккей сравнивают с войной
Горд Миллер, работавший на 21 молодежном и 11 взрослых чемпионатах мира, поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от турнира в Риге, матчи которого он будет комментировать на ведущем канадском спортивном телеканале TSN.
«Чувство, будто тебя выселяют из родного дома». Сенников — о событиях в «Локомотиве»
Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников признался «Плеймейкеру», что с тревогой воспринимает сообщения о возможном будущем «РЖД Арены».
Этот поезд в огне. Фанаты «Локомотива» напряглись после новостей о переезде клуба из Черкизова в Лужники
По данным источников, речь идет о предстоящей аренде железнодорожниками легендарного спорткомплекса на 49 лет.
Самый веселый хоккей будет здесь. Расклад на первый раунд Кубка Стэнли в дивизионе Мэттьюза-Макдэвида
«Плеймейкер» представляет соперников по первому раунду плей-офф НХЛ в Северном дивизионе, где из-за пандемии регулярный чемпионат затянулся.
Алиссон в Стране чудес. Символическая сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей неделе в Топ-5 европейских лиг.
«Слуцкий лучше Семака, «Спартак» — сборище симулянтов, договорняки с «Сочи» — это тупо». Откровения Дзюбы
Чемпион и лучший бомбардир РПЛ-2020/21 Артем Дзюба дал интервью для YouTube-канала «Грустная передача о футболе». Самое интересное – в подборке «Плеймейкера».
«Планка годноты задрана до небес». Клип на 50-летие Слуцкого с Шатовым-Губиным и Зуевым-Андерсом разорвал соцсети
Пресс-служба казанского «Рубина» порадовала очередным классным видеоклипом, в котором футболисты команды поздравили своего главного тренера Леонида Слуцкого с юбилеем.
Чугунная бутса-2020/21: «Ахмат» и Швеца так никто и не догнал, а «Зенит» безнадежно отстал
«Плеймейкер» представляет майский рейтинг главных нарушителей Российской Премьер-Лиги - как среди игроков, так и среди команд - и называет лауреатов всего сезона-2020/21.
Орзул выиграла «Битву полов» у Нагучева, угадав напоследок 80 процентов исходов. Итоги 10-го раунда
Заключительный раунд "Битвы полов" завершился убедительной победой Марии Орзул над Романом Нагучевым (4:2). Общий счет противостояния - 7:3 в пользу телеведущей. Наши поздравления!
«Зенит», ковид, молодежь, судьи и европерспективы. Выводы по итогам российского футбольного сезона
Пять главных выводов из сезона РПЛ, который подошел к концу 16 мая 2021 года.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

#HotMay Фитнес, бодибилдинг и модельный фитнес. Чемпионат России. 16.05.2021

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика