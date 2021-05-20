Томас Цорн: Второе место – максимум, чего можно было ждать от «Спартака»

Бывший гендиректор «Спартака» Томас Цорн, пригласивший в сезоне-2019/20 на должность главного тренера Доминико Тедеско, прокомментировал итоги сезона для московского клуба.

«Думаю, второе место – это максимум того, чего можно было ждать от команды. Учитывая все обстоятельства и вспоминая, как все произошло, считаю, это очень хороший результат. Я не работаю в клубе с лета прошлого года, но тем не менее рад, что «Спартак» добился такого результата. Рад в первую очередь за ребят, за команду. Ну и приятно, что я тогда принял верное решение, пригласив Доменико на тренерский пост», – приводит слова Цорна «Спорт-Экспресс».

Напомним, что бывший тренер «Шальке» Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года, подписав с красно-белыми контракт, рассчитанный до окончания сезона-2020/21. В первом сезоне под его руководством команда финишировала седьмой и не попала в еврокубки. В декабре 2020 года 35-летний немецкий специалист объявил о том, что не будет продлевать контракт с командой, мотивируя это трудностями в общении с семьей, прежде всего, из-за коронавирусных ограничений. В минувшем чемпионате красно-белые завоевали серебряные медали, опередив «Локомотив» в борьбе за второе место на одно очко.