КДК отказался оценивать правомерность переноса матча «Уфа» – «Арсенал»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отказался оценивать правомерность переноса матча 30-го тура чемпионата России между «Уфой» и «Арсеналом» (2:1) в связи с тем, что он был организован РПЛ, к которой КДК не может применять санкции, сообщает Sport24.

По данным источника, соответствующее решение могут вынести лишь руководящие органы премьер-лиги или РФС.

Ранее руководство волгоградского клуба просило рассмотреть действия официальных лиц матча, которые осуществляли замеры температуры и принимали решение о переносе.

Напомним, «Ротор» покинул РПЛ, заняв 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка. Из-за того, что встреча «Уфы» и «Арсенала» началась позже, тульская команда уже знала, что не вылетит из элитного дивизиона, а «Уфа» была в курсе, что ей достаточно сыграть вничью для выполнения аналогичной задачи.