«Вулверхэмптон» заинтересован в подписании Гедеша

Фланговый полузащитник «Валенсии» Гонсалу Гедеш может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.

По информации AS, 24-летнего португальца планирует приобрести «Вулверхэмптон», готовый подписать игрока в летнее трансферное окно. Отмечается, что испанский клуб готов отпустить своего хавбека за 20 миллионов евро.

Гедеш пополнил состав «летучих мышей» в сентябре 2017 года. С тех пор он отыграл 135 матчей, забил 23 гола и отдал 24 ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Добавим, что в данный момент за «Вулверхэмптон» выступают семь португальцев.