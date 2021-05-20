«Ювентус» готов продать Рэмзи в «Ливерпуль» за 10 миллионов фунтов

Центральный полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи может вернуться в чемпионат Англии, где он выступал в составе «Арсенала».

Как утверждает Tutto Juve, туринский клуб не рассчитывает на 30-летнего валлийца в следующем сезоне и готов продать футболиста в один из клубов АПЛ.

По информации источника, в услугах хавбека заинтересован «Ливерпуль». Отмечается, что руководство «бьянконери» может продать футболиста в английскую команду за 10 миллионов фунтов. Ранее интерес к игроку приписывали к «Вест Хэму», «Кристал Пэласу» и «Тоттенхэму».

Рэмзи присоединился к «Ювентусу» в июле 2019 года. В нынешнем сезоне он отыграл 30 матчей, забил два гола и отдал пять ассистов. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023-го.