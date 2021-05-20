Доминико Тедеско: Хотел бы стать тренером в итальянской лиге

Бывший тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал информацию о его возможной работе в клубе из Флоренции.

«Я стараюсь не обсуждать слухи. Скажу, что мне всегда нравилась серия А, за которой я с удовольствием слежу. Однажды хотел стать тренером в итальянской лиге», – цитирует Тедеско Tuttomercatoweb.

Ранее в Fiorentinanews сообщалось, что 35-летний тренер является одним из кандидатов на пост главного тренера «Фиорентины» наряду с Руди Гарсией и Абелем Феррейрой. Нынешний наставник «фиалок» Джузеппе Якини с большой долей вероятности покинет клуб по завершению сезона.

Напомним, что Тедеско стал главным тренером «Спартака» в 2019 году. По итогам минувшего сезона красно-белые завоевали серебряные медали чемпионата России и получили право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.