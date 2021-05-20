«Амкар» получил лицензию для участия в ПФЛ

«Амкар-Пермь» получил лицензию для участия в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«В офисе РФС состоялось заседание комиссии по рассмотрению заявок клубов – потенциальных дебютантов Профессиональной футбольной лиги в сезоне 2021-2022.

Участники заседания рассмотрели пакет документов ФК «Амкар-Пермь». Замечаний получено не было и пермский клуб принят в состав участников Профессиональной футбольной лиги.

После получения лицензии руководство клуба во главе с Валерием Чупраковым приступит к формированию тренерского штаба и состава команды», - говорится в заявлении пермской команды.

Напомним, что «Амкар» был расформирован летом 2018 года из-за банкротства.