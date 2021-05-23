Шварц – о Лесовом: Он горит желанием совершенствоваться

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц оценил игру футболиста своей команды Даниила Лесового.

— Даниил — очень сильный игрок в игре один в один, но он хорош и при игре без мяча в оборонительной фазе. Вы правы, в атаке у него всегда есть три варианта — обыграть соперника, отдать пас или пробить, и тут важно принятие правильно решения, над этим Лесовому надо еще поработать. Но Даниил очень хорошо воспринимает получаемую информацию и горит желанием совершенствоваться, он очень хороший ученик, — цитирует немца Sport24.

В минувшем сезоне РПЛ Лесовой провел 28 матчей, в которых забил семь голов и трижды ассистировал партнерам.