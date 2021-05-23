«Валенсия» объявила об уходе Гамейро

Нападающий Кевин Гамейро покинул состав «Валенсии», сообщает пресс-служба «летучих мышей».

Согласно информации источника, испанский клуб решил не продлевать контракт с 34-летним французом, рассчитанный до 30 июня 2021 года. Таким образом, футболист покинет команду в статусе свободного агента.

В августе 2018 года «Валенсия» заплатила «Атлетико» 16 миллионов евро за трансфер Гамейро. В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах, забил четыре гола и отдал один ассист.

Также в своей карьере французский игрок выступал за «ПСЖ», «Севилью» и «Лорьян».