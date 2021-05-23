Широков – о словах Салиховой: Это ее позиция, которая имеет право на существование

Бывший игрок сборной России Роман Широков отреагировал на слова экс-члена совета директоров московского «Спартака» Заремы Салиховой.

— Это ее позиция, которая имеет право на существование. Кто вам сказал, что она не так давно с командой? Это мы о Зареме слышим только первый год, а у них с Федуном уже детям по десять лет. Такие заявления ничего не раскачивают. Другое дело, что, возможно, ей нужно было остаться в совете директоров. Если с каждым решением не соглашаться, что из этого выйдет? Сейчас эмоции чуть утихнут, и она вернется. Почему нет? Зарема — девушка амбициозная, ей нужны золотые медали, — передает слова Широкова «СЭ».

Добавим, что красно-белые представят Россию в Лиге чемпионов-2021/22, так как заняли второе место в чемпионате страны.