«Кальяри» является фаворитом в борьбе за подписание контракта с Раньери

Стали известны клубы, заинтересованные в подписании контракта с главным тренером «Сампдории» Клаудио Раньери, недавно объявившим о своем уходе из генуэзского клуба по окончании сезона-2020/21.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, 69-летнего специалиста хотят пригласить в свои ряды «Кальяри», «Парма», «Лион», а также мексиканский «Монтеррей».

По информации источника, ближе всего к заключению сделки с опытным итальянцем находится «Кальяри». Напомним, что ранее наставник уже возглавлял команду из Сардинии в период с 1988 по 1991 год.

Раньери тренирует «Сампдорию» с октября 2019 года. Под его руководством клуб принял участие в 71 матчах, одержал 26 побед, 13 раз сыграл вничью и потерпел 32 поражения.

Нынешний розыгрыш чемпионата Италии генуэзцы завершили на девятом месте в турнирной таблице, набрав 52 очка в 38 турах.