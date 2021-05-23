Черышев в понедельник прибудет в расположение сборной России на сборе в Австрии

Игроки сборной России провели первые тренировочные занятия в рамках подготовительного сбора в Австрии.

Как сообщает Sport24, в тренажерном зале занимались защитник Марио Фернандес, полузащитник Андрей Мостовой, а также нападающий Антон Заболотный. Все эти футболисты занимаются с небольшими ограничениями.

При этом отмечается, что 24 мая в расположение национальной команды прибудет хавбек «Валенсии» Денис Черышев, вчера принявший участие в матче 38-го тура чемпионата Испании в составе «летучих мышей» – игрок вышел на замену на 77-й минуте в игре против «Уэски» (0:0).

Также к сбору российской команды пока не присоединились полузащитники Арсен Захарян, Александр Головин и Алексей Миранчук.

Напомним, 1 июня подопечные Станислава Черчесова проведут контрольную игру против команды Польши.