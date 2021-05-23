Дмитрий Селюк: Уверен, Мбаппе перейдет в «Реал»

- В период пандемии многие трофеи немного нивелируются, - считает Дмитрий Селюк. – Игра без зрителей уравнивает шансы. Но при этом нельзя не отдать должное «Атлетико». Очень ровная, волевая команда, прошла чемпионат очень стабильно, и, возможно, игроки «Атлетико» больше хотели завоевать титул, чем немного вальяжные ребята из «Реала» или «Барселоны». К тому же на этот сезон пришлись перемены в «Барселоне», плюс скандалы, перевыборы президента и т.д. В «Реале» тоже настало время перемен.

И уже можно сказать, что «Реал» не угадал с трансфером Азара. Сейчас за счет приглашения Мбаппе многие проблемы с усилением атаки будут решены. Я уверен, что Мбаппе перейдет в «Реал». Он должен был перейти еще год назад, но помешала пандемия.