Дмитрий Селюк: Уверен, Мбаппе перейдет в «Реал»

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Россия - Молодёжное первенство 2-й тайм Рубин-мол. 0 Ахмат-мол. 0 П1 2.45 Х 2.45 П2 3.50
Италия - Серия А 16:00 Интер М 0 Удинезе 0 П1 1.50 Х 4.70 П2 6.40
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Хольштайн 0 Дармштадт 98 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Вюрцбургер Кик 0 Падерборн 07 0 П1 3.90 Х 4.70 П2 1.73
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Эрцгебирге 0 Оснабрюк 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Ганновер-96 0 Нюрнберг 0 П1 2.32 Х 3.90 П2 2.80
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Бохум 0 Зандхаузен 0 П1 1.80 Х 3.90 П2 4.20
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Гамбург 0 Айнтрахт Б 0 П1 1.67 Х 4.50 П2 4.40
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Ян 0 Санкт-Паули 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Хайденхайм 0 Карлсруэ 0 П1 2.10 Х 3.90 П2 3.20
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Гройтер Фюрт 0 Фортуна 0
Испания - Сегунда 17:00 Овьедо 0 Мирандес 0 П1 2.46 Х 3.00 П2 3.20
Англия - Премьер-лига 18:00 Арсенал 0 Брайтон энд Хо 0 П1 1.73 Х 4.20 П2 4.50
Англия - Премьер-лига 18:00 Вулверхэмптон 0 Манчестер Юнай 0 П1 2.20 Х 3.50 П2 3.40
Англия - Премьер-лига 18:00 Шеффилд Юнайте 0 Бёрнли 0 П1 3.10 Х 3.70 П2 2.26
Англия - Премьер-лига 18:00 Манчестер Сити 0 Эвертон 0 П1 1.34 Х 5.80 П2 8.40
Англия - Премьер-лига 18:00 Фулхэм 0 Ньюкасл Юнайте 0 П1 2.12 Х 3.80 П2 3.30
Россия - Молодёжное первенство 18:00 Зенит-мол. 0 Краснодар-мол. 0 П1 2.50 Х 3.90 П2 2.40
Англия - Премьер-лига 18:00 Вест Хэм Юнайт 0 Саутгемптон 0 П1 1.72 Х 4.10 П2 4.70
Англия - Премьер-лига 18:00 Ливерпуль 0 Кристал Пэлас 0 П1 1.15 Х 9.00 П2 18.0
Англия - Премьер-лига 18:00 Лидс Юнайтед 0 Вест Бромвич А 0 П1 1.58 Х 4.60 П2 5.40
Англия - Премьер-лига 18:00 Астон Вилла 0 Челси 0 П1 6.20 Х 4.80 П2 1.50
Англия - Премьер-лига 18:00 Лестер Сити 0 Тоттенхэм Хотс 0 П1 1.92 Х 4.20 П2 3.60
Россия - Молодёжное первенство 18:00 ЦСКА-мол. 0 Спартак-мол. 0 П1 1.55 Х 4.60 П2 4.20
Испания - Сегунда 19:15 Мальорка 0 Сарагоса 0 П1 1.85 Х 3.30 П2 4.90
Испания - Сегунда 19:15 Эспаньол 0 Тенерифе 0 П1 1.53 Х 3.90 П2 7.40
Испания - Примера 19:30 Гранада 0 Хетафе 0 П1 2.90 Х 3.30 П2 2.55
Болгария - Первая лига 20:30 Черно море 0 Левски 0 П1 1.73 Х 3.80 П2 4.30
Болгария - Первая лига 20:30 Ботев П 0 Царско Село 0 П1 1.70 Х 3.50 П2 5.00
Италия - Серия А 21:45 Болонья 0 Ювентус 0 П1 13.0 Х 6.80 П2 1.23
23 мая 13:54
автор: Юрий Волохов

Дмитрий Селюк: Уверен, Мбаппе перейдет в «Реал»

Проживающий в Испании футбольный агент Дмитрий Селюк – о чемпионстве «Атлетико» и переменах в «Реале» и «Барселоне».

- В период пандемии многие трофеи немного нивелируются, - считает Дмитрий Селюк. – Игра без зрителей уравнивает шансы. Но при этом нельзя не отдать должное «Атлетико». Очень ровная, волевая команда, прошла чемпионат очень стабильно, и, возможно, игроки «Атлетико» больше хотели завоевать титул, чем немного вальяжные ребята из «Реала» или «Барселоны». К тому же на этот сезон пришлись перемены в «Барселоне», плюс скандалы, перевыборы президента и т.д. В «Реале» тоже настало время перемен.

И уже можно сказать, что «Реал» не угадал с трансфером Азара. Сейчас за счет приглашения Мбаппе многие проблемы с усилением атаки будут решены. Я уверен, что Мбаппе перейдет в «Реал». Он должен был перейти еще год назад, но помешала пандемия.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Титов и Тарасов сыграли в чемпионате Тульской областиОвечкин забросил сломанной клюшкой, но "Вашингтон" на грани вылета из Кубка СтэнлиМатематики из России создали аппарат для распознавания кибератаки в электронном шуме«Из меня делают врага России, останусь в Америке навсегда»Скандальная разборка сборной России на ЧМСкандал вокруг Тарасовой набирает обороты
Видео всех голов ЧМХ 23.05.2021: Швеции и Канаде нужно реабилитироваться
Видеообзоры шести матчей, которые запланированы на чемпионате мира по хоккею в Риге в третий соревновательный день: Норвегия - Италия, Великобритания - Словакия, Швеция - Белоруссия, Казахстан - Финляндия, Дания - Швейцария и Канада - США.
Слезы Суареса, респект от Гризманна и гибель юного фаната. Реакция на невероятное чемпионство «Атлетико»
Победа «Атлетико» в чемпионате Испании-2020/21 стала, безусловно, одним из главных событий уходящего клубного футбольного сезона.
Еще один такой матч — и Капризов вылетит в сборную России. Кириллу разбили нос и надежды на Кубок Стэнли
«Миннесота» третий раз подряд уступила «Вегасу» (0:4) в стартовом раунде Кубка Стэнли и уже через пару дней может завершить сезон, освободив Кирилла Капризова для сборной России.
«Были бы зрители — забили бы десять». Бадюков — о победе России над Великобританией
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от матча сборной России на ЧМ в Риге против британцев (7:1).
Повторим олимпийский финал Пхенчхана? Пока Россия и Германия смотрятся на ЧМ-2021 лучше всех
Чемпионат мира в Риге не успел по-настоящему разогнаться, а уже принес ряд удивительных результатов.
Победа за 1,003, или Как Россия порвала хоккейного карлика на британский флаг
Во втором матче на чемпионате мира по хоккею в Риге сборная России ожидаемо легко расправилась с Великобританией (7:1).
Видео всех голов ЧМХ 22.05.2021: семь русских пуль родоначальникам футбола, шведский шок от Дании
Видеообзоры шести матчей, которые запланированы на чемпионате мира по хоккею в Риге во второй соревновательный день: Дания - Швеция, Норвегия - Германия, Великобритания - Россия, Финляндия - США, Латвия - Казахстан и Чехия - Швейцария.
«Когда наши забросили чехам в меньшинстве, подумал: «Ничего себе». На ЧМХ-2021 с Мостовым
Знаменитый российский футболист и большой поклонник хоккея Александр Мостовой продолжает делиться с «Плеймейкером» впечатлениями от чемпионата мира в Риге.
Эта она диктовала кадровую политику «Спартака», а теперь ушла в знак протеста. Ставка на красоту #27
Очередной героиней нашей рубрики стала Зарема Салихова - спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, которая пробыла в совете директоров столичного футбольного клуба 18 дней.
Видео всех голов ЧМХ 21.05.2021: от выстрела Григоренко до латвийского чуда с Канадой
Видеообзоры четырех матчей, которые состоялись на чемпионате мира по хоккею в Риге в первый соревновательный день: Россия - Чехия, Германия - Италия, Белоруссия - Словакия и Канада - Латвия.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

#HotMay Фитнес, бодибилдинг и модельный фитнес. Чемпионат России. 16.05.2021

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика