Дмитрий Селюк: «Барселона» так рассталась с Суаресом, потому что там не нашлось своей Заремы

- Главный герой чемпионата Испании Луис Суарес: 21 гол, из них 11 победные. А «Барселона» мало того, что некрасиво рассталась с бомбардиром, практически бесплатно отпустила его в стан главного конкурента.

- Остается только порадоваться за Суареса. Он опять доказал, что является одним из лучших нападающих мира. Но я считаю, что перемены в «Барселоне» назрели. И с ним нужно было точно расставаться. Другое дело, что указали на дверь только Суаресу, а мне кажется, что настала пора также расстаться с Пике и Бускетсом.

- Но как расстаться? Не так же, как с Суаресом. Когда Куман ему позвонил и сказал, что больше клуб в нем не нуждается.

- Я не присутствовал при этом звонке, поэтому ничего сказать не могу. Но соглашусь, что расстались не совсем красиво. Просто в «Барселоне» не нашлось своей Заремы. Иначе бы такому человеку, который столько сделал для «Барселоны», устроили достойные проводы.