Карпов – о Карлсене: Он очень сильный шахматист, играет в том русле и том стиле, в каком играл я сам

Заслуженный мастер спорта СССР Анатолий Карпов поделился мнением о 30-летнем норвежском шахматисте Магнусе Карлсене.

— Он очень сильный шахматист, играет в том русле и том стиле, в каком играл я сам. И он не случайно удерживает титул чемпиона мира уже достаточно продолжительное время. Долго ли Карлсен продержится на этой высоте? Если голову не потеряет, то продержится какое-то время. Думаю, у Яна Непомнящего есть шансы свергнуть норвежца, но он эмоционально нестабилен. А для матча на первенство мира это одно из ключевых положений. Человеческая система должна быть стабильна и крепка, — передает слова Карпова RT.

Добавим, что матч за мировую шахматную корону состоится в Дубае с 24 ноября по 16 декабря этого года.