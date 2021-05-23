Андрей Червиченко: Салихова – самый адекватный и самый бережливый специалист в «Спартаке»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал Зарему Салихову самым адекватным человеком в московском клубе.

Напомним, что спутница Леонида Федуна вышла из совета директоров красно-белых, а также публично выступила против возможного назначения на должность главного тренера португальца Руя Витории.

«Мне кажется, что на сегодня Салихова – самый адекватный и самый бережливый специалист в «Спартаке», пытающийся докопаться до самой сути, – рассказал Червиченко в интервью для «Чемпионата». – Она душой и разумом пытается понять, почему одно лучше этого, а другое хуже. Она всеми силами пытается сделать так, чтобы их точно не обманули. Насколько я понимаю, у нее есть информация о междусобойчиках между клубом и Виторией, и она пытается поставить им заслон. Это ее попытка борьбы с тем, что происходит внутри».

В сезоне-2020/21 «Спартак» финишировал на втором месте в РПЛ, завоевав право выступить в квалификации Лиги Европы, однако Доменико Тедеско принял решение не продлевать контракт с московским клубом. Новый главный тренер пока еще не назначен.