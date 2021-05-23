Андрей Червиченко: Салихова – самый адекватный и самый бережливый специалист в «Спартаке»

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Россия - Молодёжное первенство 2-й тайм Рубин-мол. 0 Ахмат-мол. 0 П1 2.45 Х 2.45 П2 3.50
Италия - Серия А 16:00 Интер М 0 Удинезе 0 П1 1.50 Х 4.70 П2 6.40
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Хольштайн 0 Дармштадт 98 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Вюрцбургер Кик 0 Падерборн 07 0 П1 3.90 Х 4.70 П2 1.73
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Эрцгебирге 0 Оснабрюк 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Ганновер-96 0 Нюрнберг 0 П1 2.32 Х 3.90 П2 2.80
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Бохум 0 Зандхаузен 0 П1 1.80 Х 3.90 П2 4.20
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Гамбург 0 Айнтрахт Б 0 П1 1.67 Х 4.50 П2 4.40
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Ян 0 Санкт-Паули 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Хайденхайм 0 Карлсруэ 0 П1 2.10 Х 3.90 П2 3.20
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Гройтер Фюрт 0 Фортуна 0
Испания - Сегунда 17:00 Овьедо 0 Мирандес 0 П1 2.46 Х 3.00 П2 3.20
Англия - Премьер-лига 18:00 Арсенал 0 Брайтон энд Хо 0 П1 1.73 Х 4.20 П2 4.50
Англия - Премьер-лига 18:00 Вулверхэмптон 0 Манчестер Юнай 0 П1 2.20 Х 3.50 П2 3.40
Англия - Премьер-лига 18:00 Шеффилд Юнайте 0 Бёрнли 0 П1 3.10 Х 3.70 П2 2.26
Англия - Премьер-лига 18:00 Манчестер Сити 0 Эвертон 0 П1 1.34 Х 5.80 П2 8.40
Англия - Премьер-лига 18:00 Фулхэм 0 Ньюкасл Юнайте 0 П1 2.12 Х 3.80 П2 3.30
Россия - Молодёжное первенство 18:00 Зенит-мол. 0 Краснодар-мол. 0 П1 2.50 Х 3.90 П2 2.40
Англия - Премьер-лига 18:00 Вест Хэм Юнайт 0 Саутгемптон 0 П1 1.72 Х 4.10 П2 4.70
Англия - Премьер-лига 18:00 Ливерпуль 0 Кристал Пэлас 0 П1 1.15 Х 9.00 П2 18.0
Англия - Премьер-лига 18:00 Лидс Юнайтед 0 Вест Бромвич А 0 П1 1.58 Х 4.60 П2 5.40
Англия - Премьер-лига 18:00 Астон Вилла 0 Челси 0 П1 6.20 Х 4.80 П2 1.50
Англия - Премьер-лига 18:00 Лестер Сити 0 Тоттенхэм Хотс 0 П1 1.92 Х 4.20 П2 3.60
Россия - Молодёжное первенство 18:00 ЦСКА-мол. 0 Спартак-мол. 0 П1 1.55 Х 4.60 П2 4.20
Испания - Сегунда 19:15 Мальорка 0 Сарагоса 0 П1 1.85 Х 3.30 П2 4.90
Испания - Сегунда 19:15 Эспаньол 0 Тенерифе 0 П1 1.53 Х 3.90 П2 7.40
Испания - Примера 19:30 Гранада 0 Хетафе 0 П1 2.90 Х 3.30 П2 2.55
Болгария - Первая лига 20:30 Черно море 0 Левски 0 П1 1.73 Х 3.80 П2 4.30
Болгария - Первая лига 20:30 Ботев П 0 Царско Село 0 П1 1.70 Х 3.50 П2 5.00
Италия - Серия А 21:45 Болонья 0 Ювентус 0 П1 13.0 Х 6.80 П2 1.23
23 мая 14:45
автор: Виктор Шарафудинов

Андрей Червиченко: Салихова – самый адекватный и самый бережливый специалист в «Спартаке»

В следующем сезоне красно-белым предстоит сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал Зарему Салихову самым адекватным человеком в московском клубе.

Напомним, что спутница Леонида Федуна вышла из совета директоров красно-белых, а также публично выступила против возможного назначения на должность главного тренера португальца Руя Витории.

«Мне кажется, что на сегодня Салихова – самый адекватный и самый бережливый специалист в «Спартаке», пытающийся докопаться до самой сути, – рассказал Червиченко в интервью для «Чемпионата». – Она душой и разумом пытается понять, почему одно лучше этого, а другое хуже. Она всеми силами пытается сделать так, чтобы их точно не обманули. Насколько я понимаю, у нее есть информация о междусобойчиках между клубом и Виторией, и она пытается поставить им заслон. Это ее попытка борьбы с тем, что происходит внутри».

В сезоне-2020/21 «Спартак» финишировал на втором месте в РПЛ, завоевав право выступить в квалификации Лиги Европы, однако Доменико Тедеско принял решение не продлевать контракт с московским клубом. Новый главный тренер пока еще не назначен.

источник: Чемпионат.com
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